Das Karnevalskostüm einfach selbst nähen

In Zusammenarbeit mit Veritas im Aquis Plaza bietet das Helene-Weber-Haus am Samstag, 4. Februar, 11 bis 14.45 Uhr, an der Adalbertstraße 100 in Aachen einen Nähworkshop für Karnevalskostüme an. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Stoff, Stecknadeln, Nadel und Faden müssen Teilnehmer selbst mitbringen. Kontakt und Anmeldung: Telefon 95560.

Am selben Tag wird auch an der Prym Akademie unter dem Motto Karneval genäht. Der Kurs dauert von 10 bis 16 Uhr und kostet 45 Euro. Treffpunkt ist die Prym Akademie in Stolberg, Finkensiefstraße. Kontakt und Anmeldung: Telefon 142225. Weitere Infos im Internet: www.heleneweberhaus.de und www.prym-akademie.com.