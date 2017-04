Mit Führungen die Kupferstadt entdecken

Stolberg. Die Kupfermühlen im Naturschutzgebiet Münsterbachtal wurden Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Heute sind diese in ihrer früheren Funktion kaum zu erkennen und doch trägt jede dieser ehemaligen Produktionsstätten charakteristische Merkmale.

Gästeführer Peter Sieprath führt die Gruppe am Sonntag, 23. April, entlang des Münsterbaches und der alten Kupfermühlen durch die wundervolle wildwüchsige Auen - Landschaft. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz in der Hammmühle. Eine Anmeldung erforderlich (7 Euro).

Bereits am Sonntag, 9. April, ist das alles überragende Wahrzeichen der Kupferstadt Stolberg das Ziel der Stolberg-Touristik: die Burg. Bei der Führung werden Informationen zur Geschichte und Architektur verraten. Treffpunkt ist vor dem Eingang des Museums in der Torburg am Luciaweg.

Eine Besichtigung der interessantesten und schönsten Kupferhöfe rundum den Kaiserplatz wird für Ostermontag, 17. April, um 15:00 Uhr ab Rathaus angeboten. Bei beiden Führungen kann das Entgelt in Höhe von 3,50 kann direkt beim Gästeführer bezahlt werden. Weitere Infos und Anmeldungen sind beider Stolberg-Touristik unter Telefon 99900-81 oder www.stolberg.de erhältlich.