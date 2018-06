Stolberg - Mit Diabetes diszipliniert umgehen lernen

Stolberg. Kinder, die an Diabetes mellitus leiden, sind permanent gefordert, diszipliniert mit ihrer Erkrankung umzugehen. In der Pubertät wird das allerdings nicht leichter.

Gerade deswegen brauchen betroffene Kinder und Jugendliche einen Motivator, der immer wieder neue Impulse setzt. Vor diesem Hintergrund organisiert die Diabetesambulanz des Bethlehem-Krankenhauses in Stolberg am Samstag, 9. Juni, in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr einen Workshop mit Daniel Schnelting. Der Referent ist dreifacher Deutscher Meister und Europameister im Sprint, und seit seinem fünften Lebensjahr an Typ 1 Diabetes erkrankt.

Er ist Botschafter der bundesweiten Aufklärungsaktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7“.

Bevor gemeinsam trainiert wird, möchte Schnelting aus seinem Leben mit Diabetes berichten und wie er trotz oder gerade durch Diabetes zu seinen sportlichen Erfolgen kam.