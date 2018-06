Stolberg.

Die Kunstsammlung der Stadt Stolberg hat in der Vergangenheit mehrfach für Streit in Verwaltung und Rat ausgelöst. Wie viele Kunstwerke gehören der Stadt? Wie viel Geld sind sie wert? Werden sie ordnungsgemäß aufbewahrt und befinden sie sich auch dort, wo sie hingehören? All das sind Fragen, die noch im Jahr 2009 von den zuständigen Stellen nicht zufriedenstellend beantworten konnten, wie der Rechnungsprüfungsausschuss mehrfach anmerken musste.