Mit der Bahn kommen die Jecken gemütlich nach Köln

Stolberg/Köln. Damit die Jecken während der Karnevalstage zum Feiern nach Köln und wieder zurück nach Hause kommen, bietet der Nahverkehr Rheinland (NVR) in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen DB Regio NRW, Trans Regio und National Express mehr als 120 zusätzliche Züge.

Insbesondere Weiberfastnacht und Rosenmontag werden auch über Stolberg solche Sonderzüge fahren. Wegen des zu erwartenden starken Andrangs an Weiberfastnacht hat der NVR zudem das Angebot auf den S-Bahnlinien stark ausgeweitet. So fahren alle S-Bahnlinien an Weiberfastnacht bis nach Mitternacht im 20-Minuten-Takt. Insgesamt werden im Gebiet des NVR etwa 5000 zusätzliche Zugkilometer angeboten.

Mehr Kapazitäten in den Zügen

Auch auf der Mittelrheinbahn (RB 26) zwischen Köln und Bonn werden Kapazitätserweiterungen angeboten. An Weiberfastnacht, Karnevalssonntag und Rosenmontag werden durch National Express, Trans Regio und DB Regio in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von DB Sicherheit Abfertigungshelfer und Reisendenlenker eingesetzt. Schwerpunkt dabei werden der Kölner Hauptbahnhof sowie die Bahnhöfe Köln Süd und Köln Messe/Deutz sein. Auch in Bonn kommen am Rosenmontag Abfertigungshelfer zum Einsatz.

Für mehr Sicherheit in den Zügen haben NVR und DB Regio NRW erneut die Security in den Nachtstunden erweitert. Während der Karnevalstage gibt es eine nahezu vollständige Begleitung aller Fahrten der S-Bahn Köln ab 19 Uhr bis Betriebsschluss mit Sicherheitspersonal, am Wochenende bis 6 Uhr morgens. Erstmals setzt DB Sicherheit in dieser Session bei mehreren Mitarbeitern so genannte Bodycams ein. Diese werden bereits von Beamten der Bundes- und der Landespolizei verwendet. Die Kameras sollen dazu beitragen, Konflikte gar nicht erst eskalieren zu lassen. Tests haben gezeigt, dass die Bodycams die gewünschte abschreckende Wirkung haben.

Die genauen Fahrzeiten aller Sonderzüge werden an den relevanten Stationen aufgehängt sowie auf der Homepage des VRS und der Verkehrsunternehmen veröffentlicht. Zudem bieten viele kommunale Verkehrsunternehmen an den Karnevalstagen Zusatzverkehre an.

Sechs Tage, ein Ticket

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Ticketangebot zu Karneval: Mit dem KarnevalsTicket kann man an Karneval sechs Tage lang (von Weiberdonnerstag, 23. Februar, bis einschließlich Veilchendienstag, 28. Februar) im erweiterten VRS-Netz fahren. Dies bedeutet: Das Ticket gilt auch im kleinen Grenzverkehr sowie auf Fahrten zwischen dem VRS und dem Kreis Ahrweiler, oder Gerolstein.