Stolberg - Mit dem Helene-Weber-Haus zu den Ford-Werken

Mit dem Helene-Weber-Haus zu den Ford-Werken Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2018, 10:08 Uhr

Stolberg. Mit dem Helene-Weber-Haus können Interessierte am Dienstag, 19. Juni, an einer Werksbesichtigung bei Ford teilnehmen. Diese steht unter dem Titel „Köln – Jeht net ohne Ford“. Die Teilnehmer erleben bei einer spannenden und informativen Führung das moderne Werk am Standort Köln.