Stolberg.

Wie im vergangenen Jahr veranstalten die Eisenbahnfreunde Niederrhein/Grenzland auch diesmal wieder eine interessante Dampfzug-Sonderfahrt. Am Samstag, 16. September, bringt der Dampfzug die Fahrgäste mit Zustieg in Krefeld, Viersen, Mönchengladbach, Rheydt, Erkelenz, Geilenkirchen, Herzogenrath, Aachen, Stolberg, Eschweiler und Düren nach St. Goar zu „Rhein in Flammen“.