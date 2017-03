Stolberg. Viele Fragen lassen sich leichter klären, Initiativen besser planen und Probleme schneller lösen, wenn man das Gespräch in Ruhe direkt und ohne Umwege persönlich führen kann. Aus diesem Grund lädt Bürgermeister Tim Grüttemeier zur Bürgersprechstunde ein.

Sie finden regelmäßig am ersten Donnerstag eines Monats statt. Die nächste Bürgersprechstunde findet statt: am Donnerstag, 6. April, von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Raum 138 des Stolberger Rathauses. Aus organisatorischen Gründen werden Interessierte gebeten, sich vorab telefonisch mit dem Bürgermeisterbüro in Verbindung zu setzen, um einen Termin zu vereinbaren. Kontakt: Telefon 13-202.