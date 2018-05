E-Mobilität ein weiterer Schwerpunkt

Später und jünger als bisher üblich ist am Dienstag in Aachen die traditionelle 1. Mai-Kundgebung in die Innenstadt gezogen. Angeführt von der Gewerkschaftsjugend beteiligten sich bis zu 800 Vertreter aus Sozialarbeit, Politik und Gewerkschaften am Demonstrationszug vom DGB-Haus zum Aachener Markt, wo die Polizei bei der Abschlusskundgebung rund 1500 Teilnehmer zählte.

Auch thematisch wurde mit der Fokussierung auf regionale Belange und die E-Mobilität ein neuer Schwerpunkt gesetzt, der bei den Bürgern auf reges Interesse stieß.

Schon beim Gang zur Hauptveranstaltung über die Jülicher Straße und die Monheimsallee lagen den Marschierenden immer wieder symbolische Steine im Weg. Diese standen wahlweise für die ungleiche Bezahlung von Mann und Frau oder für befristete Arbeitsverhältnisse.