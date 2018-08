Stolberg-Zweifall.

Vorsichtig setzte Mike Haschke den Säbel am Hals des Stoffhahnes an. Kräftig holte er aus und mit einem zielgenauen Schlag flog der Kopf zum Jubel der zahlreichen Zuschauer zu Boden. Im 88. Schlag beendete er das Hahneköppen der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft in Zweifall, das gleichzeitig das – zumindest offizielle - Ende eines mehr als gelungenen Schützenfestes bedeutete.