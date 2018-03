Stolberg - Meisterbriefe an Stolberger Handwerker überreicht

Stolberg. Verschiedene Handwerker haben im Prüfungsjahr 2017 erfolgreich die Meisterprüfung vor der Industrie- und Handelskammer in Aachen abgelegt.

Die Meisterprüfung zum Installateur- und Heizungsbauermeister mit Erfolg bestanden hat Johannes Meier aus Stolberg. Die Meisterprüfung zum Kraftfahrzeugmechaniker erfolgreich abgeschlossen haben Christian Digwa, Sergej Graf, Silke Klees, Sadik Korkmaz und Mathias Nokielski aus Stolberg.

Die Meisterprüfung zum Maler- und Lackierermeister hat der Stolberger Ralf Ziemons erfolgreich vor der IHK-Aachen absolviert. Die neuen Handwerksmeister nahmen vorher an entsprechenden Lehrgängen in Aachen und in Simmerath teil.