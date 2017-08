Mehrere Konten: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Betrüger

Stolberg. Mit Fotos suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Tatverdächtigen, der nach jetzigem Stand der Ermittlungen in betrügerischer Absicht Konten bei Geldinstituten eröffnet hat, Überweisungen getätigt und rechtswidrig erlangte EC- Karten genutzt hat. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der Tatverdächtige fiel im Oktober und November letzten Jahres mehrfach in einer Bankfiliale in der Stolberger Innenstadt auf. Die Bilder zeigen den Betrüger am 7. November beim Betreten einer Sparkassen-Filiale.

Da die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bis jetzt nicht zur Ergreifung des Mannes geführt haben, hat das Amtsgericht Aachen einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt. Die Staatsanwaltschaft Aachen und die Polizei Aachen suchen nun mit Fotos nach dem Mann: Er ist ca. 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,60 bis 1,70 m groß. Zeugen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0241/9577-31301 oder -34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.