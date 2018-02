Stolberg-Mausbach - Mausbacher Rosenmontagszug lässt keine Wünsche offen

Stolberg-Mausbach.

Tolles Spektakel in Wölleklösien: Zu Lande, zu Wasser und in der Luft hat der Rosenmontagszug der Mausbacher KG Löstige Wölleklös Maßstäbe gesetzt. Mit dem finalen Highlight des Mausbacher Prinzen Daniel I. (Steffens), der auf seinem Prinzenwagen in einem Propellerflugzeug durch die Straßen flog und die Luft Wölleklösiens kräftig mit Kamelle garnierte.