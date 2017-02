Stolberg-Mausbach.

Es ist Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr in Mausbach. Langsam biegt ein Wagen auf den Markusplatz ein. Die junge Frau am Steuer fährt einen der Parkplätze direkt vor der Sparkassenfiliale an. Die hinteren Autotüren fliegen auf, drei Kinder mit gelben Warnwesten und knallbunten Schultaschen springen raus.