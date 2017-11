Stolberg.

Der Martinstag am 11.November ist der Gedenktag des heiligen Martin von Tours. Zum St.-Martins-Fest gehören Umzüge und Musik. Vor allem in Schulen und Kindergärten üben schon die Jüngsten die traditionellen Lieder. Vielerorts endet der Martinszug zu Ehren des Heiligen, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte, am wärmenden Feuer. Hier die Übersicht der in Stolberg stattfindenden Martinszüge: