Marode Brücke: Engstelle auf Landesstraße 12 Letzte Aktualisierung: 20. März 2017, 14:04 Uhr

Stolberg-Schevenhütte. Eine deutliche Verschlimmerung der Schäden festgestellt hat der Landesbetrieb Straßenbau im Zuge seiner turnusmäßigen Prüfungen an der Wehebachbrücke in der Langerweher Straße (L12) in Schevenhütte.