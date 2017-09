Maria Becker feiert ihren 104. Geburtstag

Stolberg. Die Überlegung, in das Samaritanerheim in Stolberg umzuziehen, hat Maria Becker sorgfältig abgewogen. Im Alter von 100 Jahren bezog sie, dann auch überzeugt, ihr neues Zuhause in der Samaritanerstraße in Stolberg. Ihr Zimmer richtete sie sich wohnlich ein, mit tatkräftiger Unterstützung ihrer beiden fürsorglichen Töchter. Dies war im Frühjahr 2014.

Am 4. Oktober wird Maria Becker 104 Jahre alt, ein großer Jubeltag für die mittlerweile überzeugte „Samaritanerin“, die sich ganz besonders auf den Besuch ihrer Familie freut. Dass sie einmal so alt werden würde, hat sie sich nie vorstellen können. Sie ist ein Familienmensch, hat regen Kontakt zu Ihren Kindern und Verwandten. Sie interessiert sich für das tägliche Weltgeschehen, beließt sich gerne und ist vor allem eins: aufgeschlossen für jedwedes Thema unserer Zeit.

Angebote nutzen

Dies macht sie bei allen, die sie kennen, sehr beliebt. So hat Maria Becker auch schnell die Herzen des Pflege- und Betreuungspersonals erobern können. Gerne besucht sie mit den Ordensschwestern die heilige Messe oder die Angebote im Samaritanerheim, das sich derzeit aufgrund einer Umbaumaßnahme in Stolberg-Venwegen befindet.

Geboren und aufgewachsen ist Maria Becker in Eschweiler. Nach der achtjährigen Volksschulzeit absolvierte sie eine Ausbildung zur Verkäuferin im Konfektionsbereich bei einer jüdischen Firma. Hier fühlte sie sich wohl, bis die Nationalsozialisten Ende der 30-iger Jahre die Firma enteigneten. Sie kündigte und fand in Köln eine Anstellung im Büro einer Hutfabrik. Erst als die tägliche Zugfahrt nach Köln in den Kriegsjahren zu gefährlich wurde, gab sie die Arbeit dort auf. 1940 heiratete sie ihren Gatten, der bei der Bahn beschäftigt war.

Rauchen aufgegeben

Aus der Ehe gingen ihre beiden Töchter hervor, ihr Mann verstarb bereits im Alter von 62 Jahren. Mit Ende 40 erlitt sie starke gesundheitliche Probleme, so dass die Ärzte sie fast aufgegeben hatten. Mit 70 Jahren beschloss sie, mit dem Rauchen aufzuhören.

Wenn Maria Becker aus ihrem langen, bewegten Leben erzählt, hört man gespannt zu. Die Höhen und Tiefen des Lebens lässt sie dabei nicht aus. Ob sie schon immer mit einem Schmunzeln durch das Leben gegangen ist, lässt sich nur vermuten. Jedenfalls strahlt sie auch im hohen Alter Humor und Zuversicht aus – ihr Erfolgsrezept ob des Alters Bürde.