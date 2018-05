Stolberg - Malen mit Anja Weinberg, Tuschezeichnungen von Paschke und ein „junger wilder“ Rüttgers

Stolberg. Bei der inzwischen neunten Auflage der Kunstausfahrt Art Tour de Stolberg locken am ersten Maiwochenende Werke von mehr als 40 Künstlern an insgesamt 18 Stationen. Am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 18 Uhr ist auch wieder die Berzelius Bleihütte Binsfeldhammer mit dem von Anja Weinberg gestalteten Skulpturenpark mit von der Partie.

Die Künstlerin aus Wesel bietet zudem wieder Workshops zum Mitmachen an: „WolkenHimmelMalen“ ist diesmal das Oberthema. Zudem präsentiert Weinberg Schmuck aus Güldischsilber. In ihrem dritten Jahr bei der Kunstausfahrt zeigt Susanne Patzke, neben ihren Ölbildern zum ersten Mal eine Reihe von Tuschezeichnungen.

Seit vergangenem Sommer bietet Susanne Patzke in der Stefanstraße 16 a neben Malkursen auch Skizzenbuchstunden an. Im Zuge der Vorbereitungen für die Teilnehmer nahm sie nach langer Zeit mal wieder die Feder zur Hand und hat diese künstlerische Technik nochmals neu für sich entdeckt. Seitdem lässt es Susanne Patzke nicht mehr los, und inzwischen sind auch einige Motive aus Breinig, hier Radfahrer (o.l.), dabei, in der nächsten Zeit soll noch mehr hinzu kommen.

„Ich selber bin ein großer Freund der ,jungen Wilden‘ aus den 80er Jahren“, sagt Udo Rüttgers als Gastkünstler in der Bodega im Kupferhof Alter Markt: „Meine Bilder sind eine sehr subjektive und abstrakte Darstellung von Gefühlen (o.r.). Ein roter Faden sind die hier immer wiederkehrenden Kreuzdarstellungen in unterschiedlichster Form“, sagt Rüttgers, der am Sonntag ab 18 Uhr seine ausgestellten Werke zu Gunsten des „Fördervereins Kupferstern“ versteigert. Hierbei wird er von Hubert vom Venn unterstützt. Der bekannte Humorist hat sich bereit erklärt, als Auktionator die Kunstwerke meistbietend für den guten Zweck anzupreisen. Musikalisch wird die Aktion ab 17 Uhr von der Band „Los Meles“ begleitet.

Mehr im Internet unter www.arttour-stolberg.de.