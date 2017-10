Stolberg-Mausbach.

Am Galmei, das früher in Diepenlichen und anderswo rund um Stolberg gefördert wurde, könnte es wohl auch gelegen haben: „Das Aachener Land und Luther“, so der Titel eines Nachmittags mit Vorträgen, zu dem der Arbeitskreis Geschichte Mausbach ins Pfarrheim des Ortes eingeladen hatte, zeigte jedenfalls eine Menge von Verbindungen zwischen der Region und dem Reformator und seinen geistigen Erben auf.