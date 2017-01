Stolberg.

Die Anforderungen an den lokalen Einzelhandel steigen: Die persönliche Beratung und ein wohl überlegtes Sortiment reichen nicht mehr aus, um Kundschaft anzulocken. In Zeiten, in denen es viele Verbraucher bevorzugen, den neuen Bestseller oder den Wollpullover mit ein paar Klicks im Internet zu bestellen, ist auch noch Kreativität gefragt.