Linke fordern Sozialwohnungen in Buschmühle Von: -jül-

Letzte Aktualisierung: 30. März 2017, 14:13 Uhr

Stolberg. „Wir stoßen uns am hochwertigen Standard der Wohnungen“, so Gabi Halili (Linke) im Ausschuss für Stadtentwicklung zum beantragen Umbau der früheren Textilfabrik in der Buschmühle in 23 barrierefreie Wohneinheiten in der Größe zwischen 30 und 80 Quadratmetern.