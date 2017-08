Stolberg.

Optiker gibt es wie Sand am Meer, aber wer designt schon eigene Brillen und produziert diese dann auch noch selbst? Markus Zimmermann. Er ist ein Meister seines Faches und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zimmermann ist nämlich nicht nur Augenoptikermeister, sondern gehört zu den wenigen seines Faches in Deutschland, der sein Handwerk auch wirklich in Handarbeit ausübt – eigene Manufaktur und Marken inklusive.