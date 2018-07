Stolberg.

Seit zehn Jahren ist Monika Strang Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin. In diesem Jahr kann sie auf zehn erfolgreiche Berufsjahre zurückblicken. Deshalb gibt es am Samstag ein kleines Fest in der Hostetstraße, das sie mit „ihren“ Kindern, deren Eltern und Freunden feiert.