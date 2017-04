Stolberg.

Ratlosigkeit, aber keineswegs Enttäuschung herrschte bei den 38 Kindern und Jugendlichen sowie ihren fünf Lehrern aus „Brighton and Hove“, die am Freitagabend im Kulturzentrum Frankental vor leeren Rängen musizierten. Dazu hatten sie sich zu sehr auf diesen Kurzurlaub in das Dreiländereck mit Besuchen in Aachen, Maastricht und Jülich gefreut.