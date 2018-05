Stolberg - Leckeres Essen für den guten Zweck

Stolberg. Einen „musikalisch-kulinarischen Abend“ für den guten Zweck gibt es am 8. Juni im Pfarrheim von Breinig. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die Idee eines „musikalisch-kulinarischen Abends“ wurde in Breinig 2004 geboren – im Zusammenspiel von Koch Daniel Henn, Kirchenmusiker Franz Körfer und Pfarrer Ulrich Lühring. Wie der Name schon sagt, geht es um „kulinarische Genüsse“ in Form eines mehrgängigen Menüs im Pfarrheim und um „musikalische Genüsse“ in Form von kürzeren Chor- und Instrumentalkonzerten (zwischen den Menügängen) in der Pfarrkirche. Und der Erlös des Abends ist für einen guten Zweck bestimmt.

Drei Abende zuvor

Bereits dreimal (2004, 2006 und 2009) hat die Pfarrgemeinde St. Barbara solche besonderen Abende mit großem Zuspruch angeboten. „Nach der tragischen Erkrankung von Daniel Henn war aber für uns klar: Ohne Daniel können und wollen wir solche Abende nicht anbieten“, erläutert Ralf Freialdenhoven vom Pfarreirat, der von Anfang an im Küchenteam dabei war.

„Nachdem Daniel Henn jetzt gesundheitlich wieder so weit ist, dass er zumindest unsere Planungen mit Rat und Tat begleiten kann, haben wir uns dann zu einer Neuauflage entschieden.“

Viel vorgenommen

So lädt die Pfarrgemeinde also am Freitag, 8. Juni, zum 4. Musikalisch-Kulinarischen Abend in Breinig ein. Gemeinsam mit Jo Witt wird Freialdenhoven die Leitung des Küchenteams übernehmen, das sich dabei viel vorgenommen hat.

„Wir planen wie in den vergangenen Jahren mit ca. 80 Gästen“, erklärt Jo Witt. „Unsere Gäste können dabei aus drei festen Vier-Gang-Menüs auswählen; einem Fleisch-Menü, einem Fisch-Menü und einem Vegetarischen Menü“.

Keine leichte Aufgabe für das Küchenteam, das aus ambitionierten Hobbyköchen der Pfarrgemeinde besteht. Die Planung des musikalischen Teils an diesem Abend übernimmt der Breiniger Kirchenmusiker, Franz Körfer. „Die Zeit färben – Musik, Texte und Gebet“ ist der erste musikalische Part überschrieben, der für 20 Uhr eingeplant ist.

Der „Kleine Chor Breinig-Schevenhütte“ wird den Besuchern die Bandbreite seines musikalischen Könnens präsentieren. Pfarrer Ulrich Lühring rundet diesen Teil mit passenden Gebeten und besinnlichen Texten ab. „Atemholen für die Seele – ein musikalisches Abendgebet“ heißt der zweite musikalische Teil des Abends (gegen 22 Uhr). Heinz Hilgers an der Trompete und Franz Körfer an der historischen Korfmacherorgel laden die Besucher ein, „die Seele baumeln zu lassen“. Die besondere Atmosphäre in der Kirche, die möglichst ohne elektrisches Licht nur vom Schein der Kerzen erleuchtet sein wird, hat in den vergangenen Jahren die Gäste ganz besonders in ihren Bann gezogen.

Verbindlich

„Zu den beiden musikalischen Abendgebeten in der Kirche (20 bzw. 22 Uhr) sind alle Interessierten eingeladen“, meint Pfarrer Lühring, der für die Gesamtorganisation verantwortlich ist. Für das Vier-Gang-Menü im Pfarrheim, das zum Preis von 29,90 Euro (pro Person – ohne Getränke) angeboten wird, ist hingegen eine verbindliche Anmeldung (bis zum 1. Juni) im Breiniger Pfarrbüro erforderlich.

Rechtzeitig entscheiden

Aus organisatorischen Gründen sollen sich die Gäste dabei bereits bei der Anmeldung für eine der drei angebotenen, festen Menüfolgen entscheiden, die auf der Homepage der Breiniger Pfarrgemeinde ersichtlich sind.

„Wir hoffen auch in diesem Jahr auf ein ausverkauftes Pfarrheim und viele Besucher bei den musikalischen Parts“, meint Kirchenmusiker Franz Körfer. „Denn wir wollen unsere Gäste nicht nur ein Stück aus ihrem Alltag entführen mit musikalischen und kulinarischen Genüssen. Der Gesamterlös der Veranstaltung ist für unser Pfarrheim Goldener Stern bestimmt, das neben der Pfarrkirche das zweite, unverzichtbare Zentrum für unsere Gemeinde und für Breinig ist.“