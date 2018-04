Stolberg - Landesliga-Saison als Fünfter abgeschlossen

Stolberg. Die erste Tischtennis-Mannschaft des TTC Stolberg-Vicht beendete ihre erste Landesliga-Saison mit dem Nachholspiel gegen TTC Oidtweiler. In eigener Halle gingen Max Jöbges, Tobias Schloßmacher, Ramazan Özgen, Erik Breuer sowie die beiden als Ersatzmänner Marco Bertram und Marvin Hanf an den Start.

In einer sehr spannenden und ausgeglichenen Partie trennten sich beide Teams nach über drei Stunden Spielzeit mit einem 8:8-Unentschieden.

Dabei gelang den Vichtern nur ein Gewinn in den Doppeln durch Schloßmacher an der Seite von Hanf als Doppel 2 gegen die beste Gästekombination. Wie eng das Match war, zeigt die Satzfolge von 13:11, 11:13, 12:10, 13:11. Sowohl Jöbges zusammen mit Özgen als auch Breuer und Bertram verloren ihre Partien mit 0:3 und 1:3.

In den sich anschließenden Einzelbegegnungen musste das obere Paarkreuz Federn lassen. Zunächst zog Jöbges in vier Durchgängen den Kürzeren, und auch Schloßmacher konnte sich nicht durchsetzen und unterlag mit 0:3.

Özgen war erneut der Punktegarant. Er ließ seinen Kontrahenten nie ins Spiel kommen und gewann deutlich mit 11:3, 11:3, 11:6. Auch Breuer zeigte sich von seiner besten Seite und holte einen wichtigen Zähler für sein Team durch seinen 3:1-Erfolg. Während sich Bertram nicht die „Butter vom Brot nehmen ließ“ und mit 3:1 die Oberhand behielt, musste sich Hanf in einer engen Partie mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Damit stand es 4:5 gegen die Vichter.

In seinem zweiten Einzel lief es für Jöbges wesentlich besser, als er sich glasklar mit 3:0 behauptete. Schloßmacher unterlag auch in seiner zweiten Begegnung - mit 9:11 im letzten Satz allerdings äußerst knapp.

Nun war wieder die „Mitte“ dran. Und auch hier zeigten Özgen und Breuer Tischtennis vom Feinsten. Beide besiegten ihre Kontrahenten jeweils in drei glasklaren Sätzen. Aus dem 1:4-Rückstand zu Beginn machten die Kupferstädter einen 7:6-Vorsprung. Während Bertram in seiner zweiten Begegnung mit 2:1 vorne lag und am Ende mit 9:11 und 8:11 den Kürzeren zog, ließ Hanf seinem Gegenüber bei seinem 3:0-Erfolg keine Chance. Damit musste das Abschlussdoppel die Entscheidung bringen. Und hier gaben Jöbges und Özgen dieses letzte Match mit 0:3 ab.

Durch diesen klasse Abschluss der Spielzeit 2017/2018 erzielte die erste Herrenmannschaft in ihrer ersten Landesliga-Saison als Tabellenfünfter 24:20 Punkte. Damit können alle eingesetzten Akteure mit ihrem Abschneiden absolut zufrieden sein.