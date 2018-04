Landesbetrieb über Anbindung des Ripphausen-Areals besorgt Von: -jül-

Letzte Aktualisierung: 3. April 2018, 12:33 Uhr

Stolberg. Den Beschluss zur Offenlage für den neuen Wohnpark auf dem früheren Ripphausen-Gelände an der Gressenicher Straße in Mausbach soll der Stadtrat auf seiner Sitzung am 15. Mai fassen. Zuvor berät am 11. April der Ausschuss für Stadtentwicklung über Anregungen und Eingaben.