Kurzweilige Sommerferienspiele auf dem Donnerberg

Stolberg. Die Ferien stehen vor der Tür und damit bei Kindern keine Langeweile aufkommt, bietet die Pfarre St. Lucia auf dem Donnerberg Sommerferienspiele an.

Organisiert und durchgeführt wird das Ferienprogramm von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Jugendheimes Kleine Offene Tür St. Josef. Von Montag, 14. August, bis Freitag, 25. August, von jeweils 9 bis 13 Uhr können Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren nach Lust und Laune basteln, werkeln, Spaß haben und eine tolle Zeit erleben.

Die erste Woche steht unter dem Motto „Kunterbunte Tierwelt“, in der zweiten Woche heißt es „Feuer, Wasser, Erde, Luft“. Passend zu den Themen können die Kinder spannende und aufregende Tage erleben. In den Herbstferien, von Mittwoch, 25., bis Freitag, 27. Oktober, bietet die K.O.T. St. Josef eine Ferienfahrt für Teenager an. Die Fahrt richtet sich an Teilnehmer im Alter zwischen elf und 14 Jahren.

Drei Tage

Ziel der dreitägigen Maßnahme ist ein Selbstversorgerhaus in der Eifel. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Für mehr Informationen über das Ferienprogramm können Interessierte sich unter der Rufnummer Telefon 84878 die zuständigen Mitarbeiter des Jugendheimes telefonisch erreichen oder auch unter der Woche außer dienstags ab 14 Uhr im Büro in der Höhenstraße 51 auf dem Donnerberg.