Stolberg - Kunstwerk Natur: Ausstellung im Rathaus-Carré

Stolberg. In Stolberg lädt das Itertalklinik Seniorenzentrum ein zur Vernissage der Kunstausstellung „Kunstwerk Natur“ für Donnerstag, 21. Juni, um 18 Uhr in das Rathaus-Carré (2. Etage), Sonnental­straße 2.

Ausgestellt werden Werke der über Stolberg hinaus bekannten Künstlerin Birgit Engelen. Sie zeigt Malerei und Holzobjekte. Mitaussteller ist Sascha Steil, Metallbauer und Schmied, der seine große Leidenschaft zu Skulpturen und Natur-Darstellungen mittels sehenswerten künstlerischen Umsetzungen auslebt.

Birgit Engelen, bekannt auch durch ihr Atelierhaus und ihren Skulpturengarten am Hammerberg, arbeitet immer wieder mit verschiedenen, ja, überraschenden Techniken, sie löst realistische und fotorealistische Elemente auf in die Abstraktion – um so den Blick auf das Wesentliche der Dinge zu lenken: die Dinge der Natur, des Alltags, auf Gesichter, Gesten und vieles mehr. Gewollt sind Effekte, die das Natürliche und Echte betonen – oft vor dem Hintergrund des Abstrakten. Das ergibt eine Vielfalt und Ästhetik, deren Ausdrucksformen kaum Grenzen gesetzt sind.

In ihren und den Werken von Sascha Steil, die im Rathaus-Carré präsentiert werden, steht die Natur im Blickpunkt. Und zwar als Kunstwerk bzw. als Werk, wie die beiden Künstler die Natur sehen und verstehen. Das sind zum Teil überraschende Sichtweisen und Einblicke – Momentaufnahmen, die in Augenschein zu nehmen sich allemal lohnt.

Die Einführung zum Thema hält Dr. Dirk Tölke, bekannter Kunsthistoriker und Dozent für Kunstgeschichte. Eingeladen ist jedermann, für Getränke und einen Imbiss ist gesorgt.