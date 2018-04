Stolberg - Kunst für jeden Geschmack beim Stolberger Frühlingserwachen

Stolberg. Es ist wieder soweit: „Frühlingserwachen - Das Frühlingsfest im Kunsthandwerkerhof“ unter diesem Motto öffnet die Gruppe des Kunsthandwerkerhofes am Alter Markt in Stolberg am Sonntag, 22. April, Tür und Hoftor.

Nach erfolgreichem Auftakt im letzten Jahr geht das „Frühlingserwachen - Das Frühlingsfest im Kunsthandwerkerhof“ in die zweite Runde. Die Besucher erwartet am Alter Markt in der schönen Stolberger Altstadt, eine bunte Vielfalt künstlerisch-kreativer Schöpfungen für jeden Geschmack.

Das Angebot reicht von Malerei, Schmuck, Gebrauchs- und Kunst-Keramik, Textil- und Objektdesign bis hin zu Frühlingsfloristik. Das idyllische Ambiente des alten Kupferhofes zählt zu den schönsten Plätzen Stolbergs. Zum Verweilen und Genießen tragen süße und herzhafte Gaumenfreuden und ein Frühlings-Cocktail aus der Bodega bei.

Künstlerische Mitmachaktionen laden Klein und Groß ein, sich selbst kreativ zu betätigen. Neben den hofansässigen Ateliers erweitern mehrere Gastaussteller das Angebot.

Auch der beliebte Stempelpass, der zur Teilnahme am kostenlosen Gewinnspiel berechtigt, ist bei diesem Frühlingsfest wieder mit von der Partie.

Verlost werden unter den fleißigen Stempelsammlern Gewinne aus den beteiligten Ateliers und der Aussteller.