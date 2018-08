Der Kunsthistoriker Dr. Dirk Tölke führt die Besucher in das Thema ein

Die Kunstausstellung „Sumsimitpo“ am Hammerberg 13 ist an den Samstagen 25. August und 1. September von 14 bis 18 Uhr und außerdem an den Sonntagen 26. August und 2. September von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Der Kunsthistoriker Dr. Dirk Tölke führt am Sonntag, 26. August, um 11 Uhr in die Ausstellung ein, um 11.45, 14.30 und 16.45 Uhr zeigt Bettina Lauber den Besuchern ihre Tanzperformance, und um 12.30 und 15.30 Uhr bietet Eberhard Holtappels Interessierten seine Naturführungen bis zur Birkenwiese am Stolberger Hammerberg an.

Die Künstler sind: Odine Lang (Buchobjekt), Daniela Althoff (Malerei), Manfred Sponsel (Assemblage), Peter Rotheudt (Fotografie), Holger Vanicek (Wandobjekt), Rainer Bauer (Malerei), Gotthardt Walter (Holzskulptur), Andrea Ewert (Installation), Franz-Josef Kochs (Zeichnung/Wellpappe), Willi Lemke (Metallobjekt), Ela Moonen (Fotobilder), Antje Seemann (Linolschnitt), Elizabeth Weckes (Malerei), Anke Wolf (Wachsobjekt), Moritz Knauf (Bienenhotel), Winfried Kock (Animation/Installation), Günther Winterscheid (Glasobjekt), Josef Walter Schumacher (Fotografie), Anina Marita Cujai (Malerei), Birgit Hansen (Textilobjekt), Maria Kontz und Klaus Schubert (Installation), Sabine Leisten (Fotocollage), „LARSundROLF“ (Documenta-Projekt), Sascha Steil (Metallobjekt/Bienenschaukasten), Bo Prawira (Objekt), André Hennecken (Steinbank-Hammerbergwiese), Matthias Brock (Malerei), Heidi Selheim/Biologische Station (sachlich-wissenschaftlicher Informationsblock), Andrea Steinmann (Malerei/Objekt), Hans Präffcke (Fotografie), Elke Winterscheid (Textilobjekt), Birgit Engelen (Installation/Malerei).