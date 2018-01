Stolberg.

Das Konzertjahr in der Musikkneipe „Piano“ beginnt am Samstag, 6. Januar, mit einem ganz besonderen Ereignis: Die Kultband „Final Virus“ um die Stolberger Musiker Peter Sonntag (Bass), Reno Schnell (Gitarre), Markus Plum (Posaune, Trompete, Keyboard) und Max Sonntag (Schlagzeug) spielt ab 20.30 Uhr nicht nur bei freiem Eintritt in der Altstadt, sondern nimmt ein Livealbum in der Kneipe auf.