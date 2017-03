Stolberg.

Was lange währt, wird irgendwann einmal gut. Zumindest scheint die unendliche Geschichte der gefährlichen Kreuzung „Vier Wege“ in diesem Jahr endlich angepackt zu werden. Jedenfalls beauftragt hat der Vergabeausschuss am Donnerstag die Planungsleistungen für die Umgestaltung der Bushaltestellen an der Kreuzung der Landesstraße 11 mit der Schiller- und Scherpenseeler Straße.