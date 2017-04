Stolberg. Mit einem kleinen Piks kann man Großes bewirken: Blutspenden werden dringend benötigt, damit Kranken oder Unfallopfern geholfen werden kann.

Am Montag, 10. April, bietet sich wieder die Gelegenheit, um zu helfen: An diesem Tag steht die Vampir-Liga der Uniklinik RWTH im Bethlehem-Krankenhaus für potenzielle Spender bereit. Eine Spende ist bis 17 Uhr möglich.

Jeder Spender erhält eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro oder wahlweise einen Gutschein (unterschiedliche zur Auswahl). Das Parken auf dem Bethlehem-Parkplatz (erkennbar an der Schranke) ist für Spender an diesem Tag kostenfrei.