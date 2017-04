Stolberg.

Der Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Stolberg hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend über die Vergabe der Gewerke im Zuge der Baustelle Rathausstraße entschieden. Vom 2. Mai an bis in den Februar 2019 wird die Hauptverkehrsachse der Stolberger Innenstadt zur Großbaustelle in mehreren Akten.