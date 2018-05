Alsdorf - Kopfstoß gegen Schiedsrichter: Geldstrafe für Spieler, Trainer und Verein

Alsdorf. Das Fußballspiel endete nicht einmal mit einem Pfiff. Der im Gesicht verletzte Schiedsrichter wurde vom Platz geleitet, der Täter verließ den Tatort, ohne sich noch einmal umzuschauen. Die Bezirksliga-Partie zwischen DJK FV Haaren und FSV Columbia Donnerberg lag schon in den letzten Zügen, das Spitzenspiel stand 3:1 für die Gastgeber. Schiedsrichter Marlon G. verhängte in der Nachspielzeit eine Gelb-Rote Karte gegen den Donnerberger Konstantin T. Der reagierte nach Augenzeugenberichten mit einem Kopfstoß.

Das Spiel bekam noch eine unerwartete Dynamik, nachdem mehrere Zuschauer die Polizei alarmierten. Weil in einem Telefonat nicht von einem Kopfstoß, sondern von einem Kopfschuss die Rede war, rückten die Staatsdiener gleich in Geschwadergröße aus.

Die Partie hat natürlich juristische Folgen. Gegen Konstantin T. wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. In einer ersten Vernehmung hatte der 32-Jährige von einem Unfall gesprochen, unglücklich sei man mit den Köpfen zusammengestoßen. Und natürlich landet der Fall auch beim Bezirkssportgericht. Marlon G. und Konstantin T. begegneten sich nicht beim Gerichtstermin in Alsdorf. Der eine war beruflich verhindert, dem anderen hatte sein Anwalt geraten, nicht zu erscheinen. Marlon G. geht auch zivilrechtlich gegen den Spieler vor, fordert ein Schmerzensgeld.

Sportrechtlich wäre der Fall schnell erledigt– sofern der Spieler keinem Verein mehr angehört. Dann würde das Verfahren so lange ruhen, bis er sich wieder einem Klub angeschlossen hätte. Genau das hatte Donnerberg dem Sportgericht mitgeteilt: Man habe Konstantin T. erst mündlich, später schriftlich über seinen Vereinsausschluss informiert, „weil eine solche Tätlichkeit natürlich nicht tolerierbar“ sei.

Einen Einspruch habe es nicht gegeben. Die Kammer überzeugte die Version noch nicht, Belege für das Verfahren gibt es bislang nicht, zudem existiert unverändert die Spielberechtigung für Konstantin T. beim Verband. Die Sportrichter wollen weiter nachhaken, bereits am Samstag wird es wieder eine Sitzung geben, dann können der geladene Spieler und Klub erneut belegen, dass Konstantin T. inzwischen vereinslos ist. Zudem verhängte das Sportgericht „unter Mithaftung des Vereins“ ein Ordnungsgeld von 200 Euro gegen den Fußballer.

Ein Urteil fällte das Sportgericht unter der Leitung von Torsten Peters gegen Donnerbergs Trainer. Der war ebenso wie sein Assistent während des Spiels auf die Zuschauerränge verwiesen worden, beide betraten erneut den Innenraum. Die hitzige Partie wurde etwa zehn Minuten unterbrochen, bis das Trainerduo komplett die Sportanlage in Haaren verlassen hatte.

Der 36-jährige Trainer, der den Verein am Saisonende verlässt, räumte die Vorwürfe weitgehend ein. Weil er in dieser Saison nicht zum ersten Male auffällig wurde, verhängte das Sportgericht eine Geldstrafe von 150 Euro. Auch der Verein wurde wegen „unsportlichen Verhaltens“ seiner Zuschauer zu 100 Euro Strafe verdonnert, die Verfahrenskosten müssen sich Trainer und Klub teilen. „Das traurige ist, dass der Verein seine Zuschauer nicht in den Griff bekommt“, sagt Haarens Vorsitzender Adi Hermanns, der als Zeuge geladen war. „Der Stress geht häufig vom Publikum aus, und leider wirkt auch nicht der Vorstand beschwichtigend ein.“

Donnerbergs Co-Trainer war nicht zur Kammersitzung gekommen, auch er ist zum neuen Termin an diesem Samstag geladen. Dann wird auch über die Wertung des abgebrochenen Spiels zugunsten der Haaren entschieden.