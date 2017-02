Informationsabend und Tag der offenen Tür

Viel Bewegung gab es in den vergangenen Monaten um den Offenen Ganztagsbetrieb an der Mausbacher Grundschule. Nun ist eine Lösung in Einvernehmen mit der Stadtverwaltung gefunden worden. Um die Eltern auf den neuesten Stand zu bringen, lädt die Schule zu einem Informationsabend und einem Tag der offenen Tür ein.

Der Informationsabend für die Eltern der OGS-Kinder ist für Mittwoch, 8. März, an der Mausbacher Grundschule geplant. Ab 19.30 Uhr werden alle Fragen der Eltern zum Thema OGS beantwortet.

Am Tag der offenen Tür, Freitag, 10. März, stellt sich die Schule der interessierten Öffentlichkeit vor. Unter anderem werden die Kursangebote präsentiert. Der Tag der offenen Tür findet im Mausbacher Bürgerhaus, Im Hahn, statt.