Klangvolle Geschichten im Museum Zinkhütter Hof

Das Konzert „Rockin‘ my Life – mein Leben in Musik“ mit Konrad Beikircher und seiner Band findet am Mittwoch, 27. September, ab 20 Uhr im Museum Zinkhütter Hof am Bernhard-Kuckelkorn-Platz statt. Tickets sind im Vorverkauf (23,10 Euro) in der Stolberger Bücherstube am Rathaus oder an der Abendkasse (26 Euro) erhältlich.