Stolberg.

In Stolberg geht die Ökumene als gelebte Gemeinsamkeit von Christen ungeachtet ihres Bekenntnisses sehr weit – so weit, das sie auch den Karneval erreicht. Als „ökumenische Karnevalssitzung“ ist sie inzwischen Tradition geworden – und fand jetzt zum inzwischen 20. Mal im Gemeindezentrum an der Frankentalstraße statt.