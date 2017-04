Stolberg.

Bei einem Betriebsunfall im Stolberger Werk der KMD Group an der Kupfermeisterstraße ist es am Mittwoch kurz nach 8 Uhr zu einem Betriebsunfall gekommen. Dabei wurde ein 60 Jahre alter Mitarbeiter aus Stolberg am Arm schwer verletzt und mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.