Aus der Krise zurück zum Flächentarifvertrag

Die traditionsreichen Kupferwerke von Asten, Lynen und Schleicher wurden 1933 in der Stolberger Metallwerke KG zusammengefasst. 1969 übernahm die Kabelmetall AG (die heutige KME) 49 Prozent und wurde 1988 alleiniger Eigentümer. 2003 komplett in die Gruppe integriert, wurde das Stolberger Metallwerk zum 1. April 2014 in die neue deutsch-chinesische KMD Gruppe eingebracht.

Die Wirtschaftskrise macht sich ab 2008 auch bei dem Automobil-Zulieferer bemerkbar. Dem Abbau von Überstunden und Urlaub folgt eine erste Reduzierung von Stellen. 2012 sollen 102 von verbliebenen 213 Beschäftigte gehen. Die Perspektive mit Spezialverbindungen wieder gute Geschäfte machen zu können, führte 2013 zum Abschluss eines Standortsicherungsvertrages, zu dem die Belegschaft mit starken Einbußen und Mehrarbeit beiträgt.

Seitdem sind aus 183 wieder gut 250 Mitarbeiter geworden; seit 1. März 2016 gilt wieder der Flächentarifvertrag der IG Metall für die KMD-Belegschaft.