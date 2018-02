Stolberg-Büsbach.

Es war einmal ein bekannter Projektentwickler aus Eschweiler, der ein Grundstück am Rande des Naturschutzgebietes oberhalb des Steinbruchs Klüttgens in eine Wohnlandschaft verwandeln wollte. Obwohl der auf dieses Vorhaben an „Burgstüttgen“ bezogene Bebauungsplan im Jahre 2002 Rechtskraft erlangte, gerieten die Pläne in Vergessenheit.