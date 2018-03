Stolberg - Klettern, spielen, schmecken und riechen im Helene-Weber-Haus

Stolberg. In der ersten Osterferienwoche bietet das Helene-Weber-Haus Familienwaldtage für Kinder von drei bis acht Jahren in Begleitung an.

An zwei Tagen, am Dienstag, 27. März, und Mittwoch, 28. März, heißt es jeweils von 10 bis 15:30 Uhr „raus aus dem Haus, hinein in den Wald“.

Gemeinsam wird von den Teilnehmern der Waldtage ein gemütlicher Unterschlupf gebaut und dann geht es los, um die Umgebung zu erkunden. Über Stock und Stein, durch dick und dünn, um den Wald und seine Bewohner, ob Pflanzen oder die Tiere zu entdecken.

Es wird spannend

Auf dem Programm stehen basteln, klettern, spielen, forschen, beobachten, schmecken, riechen und hören. Es wird spannend und zugleich auch entspannend für Groß und Klein.

Bitte wetterangepasste Kleidung und Proviant mitbringen. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz Buschmühle in Stolberg. Kleinere und ältere Geschwisterkinder können gerne mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist noch möglich bis Montag, 19. März, unter 02402/95560 oder auf www.heleneweberhaus.de.