Kleines Rehkitz auf Bahngleis: Die Geschichte von „Bee“

Stolberg/Jülich.

Großes Glück hatte ein neugeborenes Rehkitz in Stolberg: Das auf einem Bahngleis gefundene Tier wurde nicht nur aus Lebensgefahr gerettet, sondern von Polizei und freiwilligen Helfern in kompetente Pflege gegeben. Am Dienstag zog die Pressestelle der Polizei der Städteregion eine vorläufige Bilanz der Rettungsaktion.