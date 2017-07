Die Preisträger

des Wettbewerbs:

Beim ersten internationalen Jugendwettbewerb, der im Rahmen des zweiten Stolberger Klassik-Festivals stattfand, gehörten diese Teilnehmer zu den diesjährigen Preisträgern: Clara Wedel an der Violine, Nisrine Bourkia am Klavier, Ella Dorothea Dellbrück an der Oboe sowie Deliane Arnold an der Violine und Natascha Botchway an der Violine.