Stolberg.

Das Stolberger Klassik-Festival geht in die nächste Runde. Zum zweiten Mal findet die Veranstaltungsreihe, die von Patricia Buzari initiiert wurde und auch in diesem Jahr geleitet wird, nun schon in der Kupferstadt statt. Bei der Auftaktveranstaltung, die Donnerstagabend im Museum Zinkhütter Hof stattfand, konnten die Besucher Patricia Buzari auch als Pianistin erleben.