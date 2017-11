Stolberg-Münsterbusch.

116 Jahre! So lange bereicherte der Kirchenchor Cäcilia das Leben innerhalb der katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu in Münsterbusch. Diese Ära fand am Samstagabend ihren bewegenden Abschluss: Letztmals gestalteten die 22 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Gunther Antensteiner die Heilige Messe anlässlich des Cäcilienfestes im voll besetzten Gotteshaus.