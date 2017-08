Neuer Kurs

startet im Oktober

Ab Oktober bietet die Stolberger Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Helene-Weber-Haus wieder einen neuen Zertifizierungskurs für Stolberger an, die daran Interesse haben, in Zukunft als Tagespflegepersonen für die Stadt zu arbeiten.

Dieser Kurs umfasst insgesamt 300 Unterrichtsstunden. Darin enthalten sind auch zwei verschiedene Praktika.

Wer sich dafür interessiert, kann sich bei Ulrike Bergmann von der Fachberatung Kindertagespflege der Stadt Stolberg melden. Sie ist im Familienbüro in der Rathausstraße 61, unter Telefon 13326 sowie per E-Mail an ulrike.bergmann@stolberg.de erreichbar. Sie steht für Fragen oder auch zur Beratung zur Verfügung.