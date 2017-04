Stolberg.

„Eigentlich war ich heute nicht ganz so gut in Form“, gesteht Vadim Sichwardt, Teilnehmer und Organisator der siebten Deutschen Kettlebell-Sport Meisterschaft. In seiner Doppelfunktion habe er „den Kopf nicht ganz frei gekriegt“, sagt er. „Dann denkt man an alles. Ob denn auch alles am richtigen Platz ist oder die Kampfrichter wissen, wo sie hin müssen.“