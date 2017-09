Stolberg.

Eine enge Partnerschaft pflegen die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH und der Metall-Dienstleister Kerschgens in Stolberg und mit weiteren Standorten in Würselen, Bitburg und Trier. Nun wurde durch eine Idee der Energiespezialisten der EWV die komplette Hallenbeleuchtung an allen Standorten des Anbieters für Stahl, Edelstahl, Baustahl und Rohre ausgetauscht.